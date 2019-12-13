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لمدة ثلاث شهور ..

المصرية للاتصالات تخفض سعر الدقيقة للمكالمات الدولية فى 4 دول

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:00 ص
المصرية للاتصالات تخفض سعر الدقيقة للمكالمات الدولية فى 4 دول الشركة المصرية للاتصالات - صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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كشفت المصرية للاتصالات WE عن عرض الدولي 2019 لعملائها للاستمتاع بأفضل سعر لدقيقية الدولي وذلك بمناسبة أعياد الكريسماس، حيث يستطيع العميل الاشتراك في عرض الدولي والاستمتاع  بسعر 2.25  جنيه/ الدقيقة طول اليوم علي  المكالمات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، المملكة المتحدة و ألمانيا " لمدة 3 شهور بالإضافه إلى 2 جنيه مصاريف اشتراك العرض يتم دفعها مره واحده  فقط، وهذا العرض يمكن الاشتراك فيه حتى 15 ديسمبر 2019.
 
و تمتلك شبكة وى نحو 4.5 مليون عميل منذ جحولها سوق المحمول، وتقود الشركة عمليات التحول الرقمى بمصر عبر تنفيذ خطة طموحة لرفع سرعات الانترنت و مد كابلات الألياف الضوئية فى جميع المحافظات. 
 
 

المصرية للاتصالات

شبكة We

الألياف الضوئية

سوق المحمول

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