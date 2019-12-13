المصرية للاتصالات تخفض سعر الدقيقة للمكالمات الدولية فى 4 دول

كتبت هبة السيد

كشفت المصرية للاتصالات WE عن عرض الدولي 2019 لعملائها للاستمتاع بأفضل سعر لدقيقية الدولي وذلك بمناسبة أعياد الكريسماس، حيث يستطيع العميل الاشتراك في عرض الدولي والاستمتاع بسعر 2.25 جنيه/ الدقيقة طول اليوم علي المكالمات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، المملكة المتحدة و ألمانيا " لمدة 3 شهور بالإضافه إلى 2 جنيه مصاريف اشتراك العرض يتم دفعها مره واحده فقط، وهذا العرض يمكن الاشتراك فيه حتى 15 ديسمبر 2019.

و تمتلك شبكة وى نحو 4.5 مليون عميل منذ جحولها سوق المحمول، وتقود الشركة عمليات التحول الرقمى بمصر عبر تنفيذ خطة طموحة لرفع سرعات الانترنت و مد كابلات الألياف الضوئية فى جميع المحافظات.