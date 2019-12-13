سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حرق المزيد من الطاقة يمكن أن يزيد من الدهون البنية فى الجسم.. دراسة توضح

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:00 م
حرق المزيد من الطاقة يمكن أن يزيد من الدهون البنية فى الجسم.. دراسة توضح الدهون البنية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت دراسة جديدة إلى أن محتوى الدهون البنية الموجودة في جسم الإنسان بالقرب من الجهاز العصبي يمكن زيادتها عن طريق حرق المزيد من الطاقة.
 

وكانت الدهون البيضاء عادة مركز الدراسة من قبل الباحثين، لكن الباحثين ركزوا مؤخرًا على الفوائد الصحية المتعلقة بالدهون البنية


ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، المعروف أن جسم الإنسان لديه دهون بيضاء على بعض الأعضاء مثل المعدة والفخذين
 

والأطفال الرضع لديهم دهون بنية أكثر بكثير من البالغين حيث تلعب دورًا مهمًا في مساعدتهم على البقاء دافئًا.. وتفرز الدهون البيضاء والبنية البروتينات التي ترسل إشارات إلى بقية الجسم.

والآن ، ولأول مرة على الإطلاق ، قام الباحثون في جامعة كوبنهاجن برسم خرائط لجميع البروتينات التي يتم إفرازها من الخلايا الدهنية البيضاء والبنية البشرية البالغة.. ما اكتشفوه هو أن هذين النوعين من الأنسجة الدهنية يرسلان إشارات مختلفة للغاية إلى بقية الجسم.
 

وقالت الدكتورة "شيل نوفو"، الاستاذ فى جامعة "كوبنهاجن":" "إنها المرة الأولى التي يدرس فيها أي شخص الدهن البني البشري على هذا المستوى من التفصيل.. لقد قمنا برسم جميع البروتينات التي يتم إفرازها من الخلايا الدهنية والتي تستخدمها للتواصل مع الخلايا الأخرى ، وهناك اختلافات كبيرة بينها".
 

اكتشف الباحثون أن الدهون البنية تفرز أكثر من 100 بروتين لا يفرزها الدهون البيضاء، وعن طريق تصنيف البروتينات ، تمكن الباحثون من تكوين صورة عامة للاختلافات بين أنواع الدهون.
 


الدهون البنية

الدهون البيضاء

السعرات الحرارية

حرق السعرات الحرارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة