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دراسة تؤكد: الدهون البنية تحمى من السمنة ومرض السكر

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:00 م
دراسة تؤكد: الدهون البنية تحمى من السمنة ومرض السكر السمنة-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الدهون ليست كلها متساوية وأن بعض الدهون يمكن أن تساعدنا في مكافحة السكر والسمنة.

وووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف علماء من جامعة روتجرز في ولاية نيو جيرسي بالضبط كيف الدهون البنية تفيد صحتنا، يتمثل الدور الرئيسي للدهون البنية في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى حرارة الجسم.

ولقد تعلم الباحثون أن الدهون البنية تعمل أيضًا على ترشيح الأحماض الأمينية التي يمكن أن تتراكم في الجسم ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري والسمنة.ولكن عندما يكون لدى الناس القليل من الدهون البنية أو لا يوجد منها ، فإن أجسامهم لا تطهّر هذه الأحماض الأمينية ، مما يجعلها أكثر عرضة لهذه الأمراض المزمنة.

وتحرق الدهون البنية السعرات الحرارية عند تنشيطها بواسطة درجات الحرارة الباردة لتوليد حرارة الجسم.وعادة ما توجد في الرقبة والظهر العلوي وكذلك حول الكلى والحبل الشوكي، ويفقد البشر معظم الدهون البنيّة بعد الولادة ، لكن يمكن توليدها من خلال التمارين ، والنوم جيدًا ، وتعريض نفسك للبرد بشكل متكرر.

وأظهرت الدراسات أن البالغين الذين لديهم مؤشرات كتلة الجسم المنخفضة ومستويات السكر في الدم الطبيعية يميلون إلى الحصول على المزيد من الدهون البنية.

ووجدت الدراسة الجديدة ، التي نشرت في مجلة Nature ، أن الدهون البنية تساعد الجسم على ترشيح ما يعرف باسم الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة (BCAAs).

 


السمنة

الدهون البنية

الدهون الجيدة

فوائد الدهون البنية

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