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إمبراطورية لا تغيب عنها الانتخابات.. رحلة لندن مع الطلاق الأوروبى "بريكست"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:56 م
إمبراطورية لا تغيب عنها الانتخابات.. رحلة لندن مع الطلاق الأوروبى "بريكست" بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، سادت خلالهما فوضى سياسية شهدت انعقاد 3 انتخابات برلمانية وتغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وضعت نتيجة الانتخابات العامة التى أجريت الخميس وفاز فيها بأغلبية حزب بوريس جونسون "المحافظين"، حدا لهذه الفوضى لاسيما مع التأكيد بإتمام الخروج فى 31 يناير 2020، بحسب موقع "ذا ويك" البريطانى.

 

وإليكم التسلسل الزمنى منذ استفتاء المغادرة 

بوريس جونسون فى داونينج ستريت
بوريس جونسون فى داونينج ستريت

 

23 يونيو 2016.. المملكة المتحدة تصوت على مغادرة الاتحاد.

24 يونيو 2016.. ديفيد كاميرون يستقيل من منصبه احتراماً لاختيار البريطانيين لـ"بريكست"

13 يوليو.. تريزا ماي تصبح رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين

17 يناير 2017 تيريزا ماى تؤكد فى أول خطاب لها "الخروج يعني الخروج"

29 مارس تيريزا ماي تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخروج خلال عامين

8 يونيو إجراء أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد تفعيل المادة 50

8 ديسمبر، ميلاد مفهوم دعم حدود أيرلندا الشمالية للتأكد من ضمان حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى

6 يوليو 2018.. الحكومة تجتمع فى تشيكرز لتوحيد الموقف قبل التفاوض مع الاتحاد الاوروبى

25 نوفمبر عودة مشكلة حدود إيرلندا الشمالية لأنها تعنى عدم خروج لندن بالكامل

15 يناير و12 مارس 2019، ماى تتعرض لأكبر هزيمة فى تاريخ البرلمان فى ثان انتخابات برلمانية منذ الاستفتاء

12 إبريل نهاية البداية.. تأجيل موعد النهائى للخروج إلى 31 أكتوبر

24 يونيو، تيريزا ماى تنسحب وتقول باكية فى آخر خطاب فى داونينج ستريت "شرف لى خدمة بلدى"

24 يوليو، بدء عهد بوريس جونسون

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

28 أغسطس بوريس جونسون يستأذن الملكة بتعليق البرلمان

4 سبتمبر، النواب يهزمون جونسون بشأن تعليق البرلمان ويطالبون بانتخابات العامة

24 سبتمبر، المحكمة العليا تصف تعليق البرلمان "بغير الشرعى ولاغ ولا تأثير له"

2 أكتوبر، عرض جونسون صفقة "حل وسط معقول" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

19 أكتوبر.. المواجهة، جونسون يطلب تمديد الخروج إلى 31 يناير 2020

12 ديسمبر.. إجراء ثالث انتخابات برلمانية مبكرة خلال 5 أعوام

13 ديسمبر.. فوز بوريس جونسون بالأغلبية

31 يناير 2020.. موعد جديد نهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي


بريكست

بوريس جونسون

الانتخابات البريطانية

محطات بريكست

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