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5 دقائق من القفز يوميا تحمى النساء بعد انقطاع الطمث من الكسور

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:02 ص
5 دقائق من القفز يوميا تحمى النساء بعد انقطاع الطمث من الكسور القفز - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة أن القفز لمدة خمس دقائق فى اليوم قد تحمى النساء الأكبر سناً من الكسور.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن أن تؤدى التمارين مثل القفز إلى تقوية العظام في الساقين، مما يجعلها أكثر كثافة وأقل عرضة للكسر.

وتشكل العظام الخفيفة، الناتجة عن حالة تسمى هشاشة العظام والتي تسبب ثقوبًا داخل العظام، مشكلة شائعة للنساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث.

وممارسة تمارين رفع الأثقال هي أفضل طريقة للحفاظ على قوة العظام ولكن كبار السن ليسوا قادرين دائمًا على رفع الأثقال أو الركض، ومع ذلك وجد العلماء في جامعة لوبورو أن خمس دقائق فقط من القفز كل يوم كافية لتحسين كثافة العظام.

وفي الدراسة تابع الباحثون 35 امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و 70 عامًا على مدار ستة أشهر، وطلبوا منهن القيام بما يصل إلى 50 قفزة بأرجل واحدة يوميًا.

في النهاية وجدوا أن كثافة عظام الساق قد زادت في ساق التنقل وزادت كثافة رقبة عظم الفخذ - الجزء العلوي من العظم - الذي يعلق بنسبة تصل إلى 3.2%. وقال الباحثون إن التنقل والقفز قد يكون ممارسة مفيدة لأنها مجانية وسهلة وسريعة.


فوائد القفز

هشاشة العظام

تقوية العظام

انقطاع الطمث

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