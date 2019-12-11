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وزير حقوق الإنسان اليمنى يدعو لاتخاذ مواقف دولية صارمة تجاه جرائم الحوثيين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:13 ص
وزير حقوق الإنسان اليمنى يدعو لاتخاذ مواقف دولية صارمة تجاه جرائم الحوثيين الحوثيين
أ ش أ

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دعا وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، المجتمع الدولى باتخاذ مواقف أكثر صرامة وحزما تجاه ممارسات وجرائم وانتهاكات ميليشيا جماعة الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

 

وأشار عسكر - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بمناسبة الذكرى الـ71 لليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يُصادف الـ 10 من شهر ديسمبر من كل عام - إلى أن السكوت عن جرائم الحوثيين أمر خطير يساعد فى تمادى الانقلابيين على المجتمع والشرعية.

 

واستعرض الانتهاكات والجرائم الحوثية لحقوق الإنسان فى اليمن التى تشمل جرائم قتل وتجنيد الأطفال، وتعذيب المعتقلين وتشريد المعارضين، وتفجير المساكن ودور العبادة، وجرائم سحل واختطاف وإخفاء قسرى ونهب للأموال وفرض جبايات وإتاوات مالية ومصادرة المرتبات.

 

وحذّر عسكر من تمادى الحوثيين بالانتهاكات التى تصل إلى فرض معتقدات دينية فى المدارس ودور العبادة، بل وإلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وإطلاق صواريخ ومقذوفات إلى وسط أحياء سكنية آمنة، علاوة على زراعة الألغام فى الطرقات والمزارع والأماكن العامة التى ليست مسرحاً للحرب، الأمر الذى ضاعف سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.


اليمن

وزير حقوق الإنسان

الحوثيين

أخبار اليمن

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