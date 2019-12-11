القومى للمرأة بشمال سيناء يواصل حملات مناهضة العنف

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم، مواصلته فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بعقد ندوة تحت عنوان' العنف ضد المرأة ' ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع لمناهضة العنف ضد المرأة ، ونظمت بمعهد العبور الأزهري إعدادي بالعريش ، بحضور 20طالبة من الإعدادي والثانوي و6 من المعلمات بالمعهد وأعضاء.

وأوضحت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، حيثيات الاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المرأة، وأشكال العنف ضد المرأة مثل العنف المجتمعي ،والعنف الاسري، والعنف الثقافي ،والعنف الاقتصادي ، والعنف النفسي.

وقالت من صور العنف الحرمان من التعليم والزواج المبكر والحرمان من الميراث والختان والتحرش ، مؤكدة علي أهمية التعليم للفتيات، وأضرار الزواج المبكر علي صحة الفتاة وضياع حقوقها.

وأشارت لصور التنمر وتعريفه، والعمل على مناهضته ، لما له من تأثير سلبي وضرر نفسي علي المتنمر عليه، وحملات طرق الأبواب و اختصاصات المجلس القومي للمرأة ودوره في مساندة المرأة المعيلة وبرامج التمكين الاقتصادي .

وقى كلمته اوضح الشيخ البهنساوي النجار، من الأزهر الشريف ،معاملة المرأة في الإسلام وأن الإسلام نبذ العنف ضد المرأة، وعرض نماذج لنساء في الإسلام وأن الإسلام حرص على التنشئة الاجتماعية السليمة للفتاة وساوي بينها وبين الفتي في الحقوق والواجبات ، وأن الإسلام اخرج المرأة من الظلمات الي النور .