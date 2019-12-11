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الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا بسبب الهجوم على شمال سوريا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:05 م
الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا بسبب الهجوم على شمال سوريا سوريا
رويترز

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أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها فى شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك فى أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

 

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذى يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومى الأمريكى ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد لعام 2019" للتصويت فى المجلس بكامل هيئته.

 

وقال السناتور الجمهورى جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".

 

لكن السناتور الجمهورى راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال فى سوريا.


سوريا

تركيا

الاحتلال التركى

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