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رئيس وزراء اليونان: الاتفاقية التركية الليبية مرفوضة من المجتمع الدولى بأسره

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:41 م
رئيس وزراء اليونان: الاتفاقية التركية الليبية مرفوضة من المجتمع الدولى بأسره رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس
ا.ش.ا

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قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الحدود البحرية فى البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وليبيا ​​مرفوضة من المجتمع الدولى بأسره.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية، على موقعها الإلكترونى - عن كيرياكوس خلال اجتماعه مع الرئيس الصربى ألكساندر فوتشيتش فى أثينا اليوم، تأكيده على أنه "يجب ألا يساء تفسير موقف اليونان المعتدل".

وأضاف "لدينا الوسائل والإرادة للدفاع عن حقوقنا، والمجتمع الدولى بأسره يقف إلى جانب اليونان ويرفض الاتفاقية التركية الليبية، لدينا حلفاء أقوياء أدانوا الاتفاقية".

من جانبه، تعهد الرئيس الصربى بدعم بلاده لسيادة اليونان الوطنية وسلامة أراضيها.

يذكر أن اليونان قد تقدمت باعتراض لدى الأمم المتحدة على الاتفاقية، قائلة إنها تعد انتهاكا للقانون الدولى، كما طردت أثينا الأسبوع الماضى السفير الليبى ردا على توقيع الاتفاقية التى تصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية وتمثل اعتداء على الجرف القارى للبلاد.   


اليونان

ليبيا

تركيا

تركيا وليبيا

البحر المتوسط

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