السيطرة علي حريق مخزن أدوات صحية مكون من 7 طوابق بقليوب

فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ،علي حريق شب بمخزن أدوات صحية وسباكة، بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن أدوات صحية وسباكة بمدينة قليوب.

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المخزن مكون من 7 طوابق علي مساحة 500 مترا ،وأن الحريق نشب بالطابق السابع وهو علي مساحة 100 مترا ، تم الدفع ب5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.