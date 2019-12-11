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البابا تواضروس يلتقى كهنة و‏مجلس كنيسة العذراء ويوسف النجار بعزبة النخل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:24 م
البابا تواضروس يلتقى كهنة و‏مجلس كنيسة العذراء ويوسف النجار بعزبة النخل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام

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‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة، كهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل حيث قدموا الشكر لقداسته على زيارته كنيستهم وتدشينها. ومن جانبه قدم البابا الشكر لهم على النظام الدقيق الذى بدأ واضحًا على الكنيسة ومرافقها وقت تدشينها.

 كما ألقى البابا تواضروس كلمة روحية عن كيفية الاستعداد لميلاد السيد المسيح من خلال الصلاة والتسبيح وقراءة الإنجيل ومراجعة النفس فى فترة الصوم واختتم بإجابة اسئلتهم والاستماع إلى بعض المقترحات منهم.

‏حضر اللقاء أسر الآباء الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة وفى نهاية اللقاء وزع قداسة البابا عليهم الهدايا التذكارية.

‏يذكر أن قداسة البابا تواضروس قام بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار يوم ٢٣ نوفمبر الماضى.

 


البابا تواضروس

الكنيسة القبطية

بابا الكنيسة

الكاتدرائية

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