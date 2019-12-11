البابا تواضروس يصل الكنيسة البطرسية ويتفقد مزار الشهداء فى تذكارهم السنوى

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل كنيسة القديسين بطرس وبولس المعروفة باسم البطرسية وذلك لترأس صلوات عشية فى ذكرى تفجير الكنيسة الذى يحل اليوم.

تفقد البابا البطريرك مزار شهداء الكنيسة على أن يلقى عظته الأسبوعية من كنيستهم بحضور أسر الشهداء

تحتفل الكنيسة حاليًا بشهر كيهك هو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها، وهو الشهر الذى شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات.