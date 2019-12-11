اعراض نقص فيتامين د ترقق العظام والارهاق

فاطمة ياسر

فيتامين د يعد من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، وعندما يتعرض جسم الإنسان لنقص في نسبة هذا الفيتامين الهام عليك التعرف علي اعراض التعرض لنقص نسبته الطبيعية في الجسم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

عندما يشك الطبيب أن هذا الشخص يعاني من نقص في نسبة فيتامين د بالجسم، يطلبه منه على الفور إجراء تحليل لمعرفة نسبته بالدم، وهنا يبدأ الشخص المصاب بمرحلة العلاج التعويضي الذي يساهم في تعويض نسبة النقص عن طريق حبوب أو حقن أو الأثنين معا، وهذه الأدوية تكون غنية بفيتامين د.

فعندما يتعرض الشخص لنقص في نسبة فيتامين د، يكون السبب بسوء التغذية أي أن هذا الشخص لا يقوم بتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الهام للجسم، كما أن الإصابة بأمراض في الجهاز الهضمي تعد من الأمور المسببة أيضا، والإصابة بأمراض الغدة الدرقية أي تعرضها للكسل أو فرط النشاط، كما أن عدم التعرض لأشعة الشمس الهامة للجسم تعد من أبرز الأسباب، وهذا النقص يعرض الجسم للعديد من المشاكل علي الصحة العامة، كليونة في العظام، وهشاشة العظام لأن نقص فيتامين د يتسبب في انخفاض نسبة الكالسيوم في الدم.

اعراض نقص فيتامين د



هناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بنقص في نسبة فيتامين د، وهذه الأعراض تساعدك في اكتشاف هذا الأمر بشكل سريع، ومنها:

-يتعرض الأشخاص المصابون بنقص في نسبة فيتامين د للشعور بالإرهاق المزمن.

-يشعر الاشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين د، للألم الشديد في أعضاء مختلفة في الجسم وخاصة العضلات والعظام.

-كما يصبح الأشخاص المصابون بنقص في نسبة فيتامين د للإصابة بأمراض المناعة الذاتية كالتصلب المتعدد والتهاب المفاصل والغدة الدرقية.

-كما يشعر الأشخاص المصابون بنقص في نسبة فيتامين د ب ترقق العظام نتيجة لقلة نسبة الكالسيوم في الجسم.

-كما أن الإصابة بنقص فيتامين د، يتسب في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب وزيادة ارتفاع ضغط الدم وتعرض الشخص المصاب للنوبات قلبية.