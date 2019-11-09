سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

CNN تقارن "دروب سيناء" بالأشهر فى العالم: مغامرة وسط طبيعة غير مكتشفة

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:42 م
CNN تقارن "دروب سيناء" بالأشهر فى العالم: مغامرة وسط طبيعة غير مكتشفة دروب سيناء
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على دروب سيناء الفريدة، وكيف أصبحت تمثل تحديا جديدا يسعى محبو المغامرة إلى اكتشافه، وقارنت تلك المسارات بتلك الشهيرة مثل درب "كامينو دو سانتياجو" فى إسبانيا وحتى أجزاء من ممر جبال الأبالاش  الشاسعة فى الولايات المتحدة.

 

وقالت الشبكة الأمريكية، إن العثور على تجربة جديدة فى بلد بعيدا عما يبحث عنه السياح التقليديون أصبح تحديا فى 2019، ولكن سرعان ما تتحول الأماكن التى لا يتم زيارتها بشكل كبير إلى مزار مميز بمجرد الحديث عنها، وهذا ما حدث مع دروب سيناء.

جبال سيناء المميزة
جبال سيناء المميزة


 

وأشارت الشبكة، إلى أن طرق المشي الجديدة التى يستغرق اكتشافها عدة أيام تتيح للزائرين الاستمتاع بمناظر طبيعية غير ملوثة إلى حد كبير وتقدم لهم  فرصة للهروب من الحشود وتحدى ذاتهم في التضاريس البرية.

 

وأوضحت أنه في مصر، أصبح درب سيناء ودرب جبال البحر الأحمر، من بين هذه المسارات الجديدة التي تقدم مغامرات مختلفة في بلد موجود بالفعل على خريطة السياحة.

 

وأوضحت "سى إن إن" أن تلك الدروب اكتشفها المغامر الإنجليزى بين هوفلر فى كتابه "سيناء: دليل رحلة التجول"، ومؤسس مبادرة "سيناء آمنة"، التى أطلقها بغرض إعادة السياح إلى المنطقة في أعقاب الثورة التي حدثت بين عامي 2011 و 2013.

دروب سيناء
دروب سيناء

ساعد هوفلر فى فتح طريق سيناء فى عام 2014، مرورًا مبدئيًا بثلاث مناطق قبلية تغطى 220 كيلومترًا (136 ميلًا)، قبل التوسع ليشمل الأراضى التى تنتمى إلى ثمانى قبائل ويمتد ما مجموعه 55 كيلومترًا فى عام 2018.

 

ويستغرق إكماله 54 يومًا، حيث تأخذ القبائل المتجولين عبر أراضيهم.

 

فى عام 2018، ساعد هوفلر وفريقه فى فتح طريق البحر الأحمر الذى يبلغ طوله 170 كم، والذى يستغرق 10 أيام. هذا هو أول مسار للمشى لمسافات طويلة فى مصر.

 

وحول إنشاءه مسارا جديدا للسائحين، اعتبر هوفلر أن المسألة كلها تتعلق بالسير مع البدو وفهم الطرق التى تعبر أراضيهم بالفعل. ويوضح قائلًا: "فى أى منطقة بدوية، سيكون لديك دائمًا منظر طبيعى يتقاطع مع مسارات قديمة".جبال سيناء

جبال سيناء

 

وقال: "كان عملنا يتعلق بالذهاب إلى المنطقة، واستكشافها ورؤية ما كان موجودًا بالفعل - طرق التجارة القديمة، والطرق الرومانية، والطرق التى اعتاد الرهبان السفر من خلالها، وطرق الصيد القديمة وطرق الرعاة، مضيفًا "كانت مهمتنا هى العثور على أكبر عدد ممكن من المسارات، حتى تلك التى تلاشت إلى خطوط باهتة، ثم إعادة تنظيمها فى طريق للمشي."، على حد تعبيره.

 

وأضاف هوفلر: "يأخذنا الطريق إلى عمق الحياة البرية الجميلة التى لم يسبق أن رآها الغرباء". "إنه يشبه دخول أبواب عالم جديد، حيث كل شيء لا يزال جامحا وغير مكتشفا."

 


سيناء

دروب سيناء

المشى فى سيناء

السياحة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدوية فى مهمة سياحية.. المرأة السيناوية تنازع الرجال فى تنظيم رحلات السفارى.. دليل واعٍ لدروب سيناء ومرشد سياحى مُطلع على تاريخ المنطقة.. فتحت الباب لرحلات "للسيدات فقط".. وموافقة الزوج شرط أساسى للعمل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:00 ص

وزيرة السياحة: سانت كاترين ودرب سيناء أماكن مميزة لم يكتشفها السائحون بعد

الأحد، 10 مارس 2019 03:33 م

أرض الفيروز على طريق التنمية.. إنجاز 65‎‎ %من منشآت أحدث سوق للخضر والفاكهة بالعريش.. الإسكان: يضم 21 منشأة للحفظ والتوزيع.. ومقرات خدمية بـ165 مليون جنيه تساهم بنمو الامتداد العمرانى غرب المدينة.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة