هيئة المساحة ترفع تقريرا مفصلا للرى بمشروعات يتم تنفيذها.. اعرف التفاصيل

عرض المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة تقريرا مفصلا لوزير الرى عن الموقف التنفيذى للبروتوكولات والمشروعات القومية التى تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الاستراتيجية للدولة المصرية .

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لـ439 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 فى مشروع الحيز العمرانى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل الى 14218 قرية وكفر و 131 مدينة.

وأضاف التقرير بأن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) الموقع مع وزارة الزراعة ب 10 ملايين جنيه لإنتاج خرائط رقمية فى 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقى إلى النظام الآلى باستخدام كارت الفلاح بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها حيث تم إطلاق الكارت وبدأ العمل فى الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهى محافظات البحيرة - الشرقية - سوهاج - أسيوط .

وبالنسبة لبروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه تم تسليم 25 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100% وجارى الاتفاق على طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (92 ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وكذلك جارى التحضير لدورات تدريبية للعاملين بالأوقاف، وتشترك لجنة من هيئة المساحة فى تطوير نظام معلومات أراضى هيئة الأوقاف .

وبالنسبة لبروتوكول مشروعات الرى لحصر ورفع وتوقيع مشروعات الرى على خرائط مساحية ٢٥٠٠:١ لصالح مصلحة الرى بتكلفة 100 مليون جنيه تم إنهاء خرائط PDF لـ 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتى القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و 30% ، كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحرى والقبلى والقاهرة الكبرى وجارى دراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات .

وأضاف التقرير أن بروتوكول حصر أملاك الصرف بالتعاون مع هيئة الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقارى بتكلفة 20 مليون جنيه حيث تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المبانى الإدارية وعددها 33 إدارة موقعة على خرائط P D F موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التى وردت من الصرف على الأعمال.

وفى مجال المحافظة على مستندات الهيئة من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والمياه ، فقد إنتهى الأرشيف الإلكترونى من أرشفة حوالى (15000) إستمارة من استمارات مشروعات النفع العام مثل الطرق والرى والصرف بمحافظات الدقهلية ودمياط و اسكندرية، وكذلك انتهى من حوالي(12000) إستمارة تغيير وهى الإستمارة التى تعد شهادة ميلاد وتغيرات لكل قطعة أرض وعقار على مستوى الجمهورية. كما يتابع بصفة مستمرة أعمال ترميم الخرائط الأصلية والمستندات والتى تتم بمعمل الترميم بالهيئة وذلك حرصا على المصادر المساحية بالهيئة .

وبالنسبة للخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين وحل مشاكلهم فقد قامت الهيئة بتسجيل 24000 قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالى 5000 مسألة من مسائل فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين أصحاب الشأن خلال فترة التقرير.