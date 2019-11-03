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هيئة المساحة تعلن صدور قرار النفع العام لمشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:59 م
هيئة المساحة تعلن صدور قرار النفع العام لمشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى هيئة المساحة
كتبت أسماء نصار

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قالت هيئة المساحة، التابعة لوزارة الرى، إنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 313 لسنة 2017 ونشر فى الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى الساحلى- امتداد طريق 45 .
 
وأوضحت الهيئة فى الجريدة الرسمية اليوم، أنه تم الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1990 والقانون رقم 24 لسنة 2018 وطبقا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية.
 
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة علي البيانات والتعويضات المقررة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع لمدة 30 يوما في المدة من 5 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.
 

هيئة المساحة

ابو قير

وزارة الرى

المنفعة العامة

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