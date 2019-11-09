نواز شريف يتوجه الى لندن بعد غد لاستكمال رحلته العلاجية ببريطانيا

إسلام آباد /أ ش أ/

يتوجه رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف إلى لندن بعد غد الإثنين، لاستكمال رحلته العلاجية فى بريطانيا.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية - فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - أن نعيم الحق المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أكد فى تصريحات صحفية مؤخرا أن الحكومة الباكستانية ليس لديها أية تحفظات بشأن السماح لعلاج نواز شريف بالخارج، وأن تحديد فترة بقاء رئيس الوزراء الاسبق فى الخارج من أجل العلاج متروكة للقضاء الباكستانى .

وكانت مصادر باكستانية قد كشفت النقاب أن نواز شريف سوف يعود إلى باكستان فى السابع والعشرين من الشهر الجارى، طبقا للتاريخ المدون على تذكرة السفر لبريطانيا.

يشار إلى أن نواز شريف يعانى من مشاكل فى القلب ويقضى حكما بالسجن لمدة 7 أعوام فى إطار اتهامات بارتكاب جرائم فساد .