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رئيس وزراء باكستان يسمح لسلفه نواز شريف بالسفر إلى الخارج للعلاج الطبى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:46 م
رئيس وزراء باكستان يسمح لسلفه نواز شريف بالسفر إلى الخارج للعلاج الطبى نواز شريف
أ ش أ

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منح رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، الإذن لسلفه نواز شريف، الذى يقضى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على خلفية إدانته العام الماضى فى قضية فساد، بالسفر إلى الخارج لتلقى العلاج الطبى.

ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة عن نعيم الحق، المساعد الخاص لعمران خان، قوله فى تصريحات صحفية - إن الحكومة أطّلعت على التقارير الخاصة بنواز شريف، موضحا أن الأخير لا يزال مريضاً وأن قرار السفر اتخذ بناءً على هذا الأمر.


وقال نعيم الحق، "إن لكل باكستانى الحق فى أن يعالج نفسه بالطريقة التى يراها مناسبة"، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة أية تحفظات حول سفر رئيس الوزراء السابق نواز شريف للخارج من أجل العلاج


ويقضى شريف عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على خلفية إدانته العام الماضى فى قضية فساد أطيح بسببها من منصبه عام 2017، إلا أنه قدم استئنافا على الحكم، ونقل شريف إلى المستشفى منذ أيام إثر تدهور حالته الصحية التى يؤكد أطباؤه عدم استقرارها.


نواز شريف

باكستان

عمران خان

أخبار باكستان

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