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نائب محافظة الإسماعيلية: تسليم محلات سوق السمك الجديد آخر العام

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:00 ص
نائب محافظة الإسماعيلية: تسليم محلات سوق السمك الجديد آخر العام بحيرة الصيادين
الإسماعيلية- جمال حراجى

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قال المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى الانتهاء من إنشاءات سوق السمك الجديد بالإسماعيلية واستكمال المحلات والتى سيتم توزيعها على الباعة خلال نهاية هذا العام، وإغلاق السوق القديم بشارع الجيش والذى كان يمثل شكلا غير حضارى بالمرة نظرا لتهالك البنية الأساسية وضيق المساحة، مما جعل العديد من المواطنين يشكون سوء الخدمة وانتشار القمامة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح أمس الأول سوق السمك الجديد بطريق البلاجات الذى تم إنشاؤه بهدف إقامة سوق حضارية لتجارة الأسماك والتغلب على مشكلة المحلات العشوائية لبيع الأسماك أسوة بأسواق الأسماك العالمية، ويقع سوق السمك بمنتصف المبنى ويتضمن مطاعم ومحلات بيع وطهى ومصنع للثلج والفوم ومصنع لفرم المخلفات وتحويلها إلى أعلاف.

وذلك فى إطار خطة تطوير المناطق العشوائية بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها، والتى تتم بالتعاون والتنسيق مع صندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، واستعدادا لإعلان الاسماعيلية محافظة خالية من العشوائيات قريبا

وتم الانتهاء من إنشاء سوق السمك المتطور، والذى يقام على بحيرة الصيادين بطريق البلاجات على مساحة 7200 متر مربع بتكلفة مالية قدرها 44 مليون جنيه، والذى يشمل إقامة 30 محل أسماك جملة وعدد 160 فرش لبائعى الأسماك و16 كافتيريا كل منها مكون من طابقين بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية، وأن الهدف من تنفيذ إجراءات التطوير للمنطقة هو الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى والشكل العام مع إيجاد سوق حضارى مزود بكافة الخدمات وتوفير المكان المناسب لبائعى الأسماك بشكل متحضرو الحفاظ على البيئة.

1--تطوير-منطقة-بحيرة-الصيادين-وسوق-السمك
تطوير منطقة بحيرة الصيادين وسوق السمك

 

2--الإنشاءات-والمبانى-داخل-المنطقة
الإنشاءات والمبانى داخل المنطقة

 

3--إمتداد-منطقة-بحيرة-الصيادين-التى-ستشهد-المشروع
امتداد منطقة بحيرة الصيادين التى ستشهد المشروع

 

4--إستمرار-أعمال-البناء-بطريق-البلاجات
استمرار أعمال البناء بطريق البلاجات

 

5--إنشاء-مولات-ومحلات-للباعة
إنشاء مولات ومحلات للباعة

 

6--البدء-فى-إنشاء-سوق-السمك-الجديد
البدء فى إنشاء سوق السمك الجديد

 

7--البدء-فى-تسكين-المرحلة-الاولى
البدء فى تسكين المرحلة الاولى

 

8--بحيرة-الصيادين
بحيرة الصيادين

 


الاسماعيليه

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تطوير العشوائيات بالاسماعيليه

تطوير سوق السمك الجديد

بحيره الصيادين

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