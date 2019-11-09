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عامل يقتل مزارعا بسبب الخلاف على "شجرة" بالشرقية

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:01 ص
عامل يقتل مزارعا بسبب الخلاف على "شجرة" بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى مزارع  بمركز الإبراهيمية بالشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته بألة حادة بالرأس على يد أحد جيرانه لخلافات بينهما على شجرة ومسقى مائي، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية التى تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد  عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "محمد السيد محمد أحمد" 63 سنة فلاح مقيم الترعة الجديدة الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجنى عليه وعدد من جيرانه للخلاف على مسقى مائى وشجرة بالطريق، وإصرار المجنى عليه على بقاء الشجرة وجيرانه على اقتلاعها لمرور المسقى المائي، فقام " عبد الله م" 28 سنة عامل بالتعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح.

تم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة الابراهيمية

حادثة قتل

مسقى مائي

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