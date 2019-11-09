ضبط موظف بالمنصورة سهل لمواطنين بناء عقارات على أراضى زراعية

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط موظف بوحدة محلية بالمنصورة، لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع 7 أشخاص، وتمكينهم من البناء على أراضى زراعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بكوم الدربى التابعة لمركز ومدينة المنصورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (7أشخاص)، وتمكينهم من البناء على أراضى زراعية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة للقانون المشار إليه، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مركز ومدينة المنصورة ، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع.