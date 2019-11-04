ضبط موظف بالقصر العينى بتهمة سكب زيت على مقاعد انتظار المرضى لمنعهم من الجلوس

ألقت أجهزة الأمن القبض، على موظف بمستشفى قصر العيني ألقى الزيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم .

جاء ذلك على خلفية ما تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام أحد موظفى الأمن الإدارى بمستشفى القصر العينى القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.

وتم ضبط موظف الأمن وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، لإجبار المرضى المترددين على سرعة الإنصراف بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.