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ضبط موظف بالقصر العينى بتهمة سكب زيت على مقاعد انتظار المرضى لمنعهم من الجلوس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:01 م
ضبط موظف بالقصر العينى بتهمة سكب زيت على مقاعد انتظار المرضى لمنعهم من الجلوس مستشفى القصر العينى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ألقت أجهزة الأمن القبض، على موظف بمستشفى

قصر العيني

 ألقى الزيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم .
 
جاء ذلك على خلفية ما تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام أحد موظفى الأمن الإدارى بمستشفى القصر العينى القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.
 
وتم ضبط موظف الأمن  وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، لإجبار المرضى المترددين على سرعة الإنصراف بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.
 
 
 
 

 


القصر العينى

وزارة الصحة

مستشفى القصر العينى

القاء زيت على مقاعد المرضى

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