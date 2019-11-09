زراعة الإسماعيلية تنهى تدريب 50 من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على إستخدام المبيدات

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، ختام فعاليات دورة مطبقى المبيدات الزراعية السابعة بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، تحت إشراف مديرية الزراعة بالإسماعيلية، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتورمحمد سلمى المشرف العلمى للدورة، والمهندس محمود عبد القادرمديرعام المكافحة ومنسق الدورة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدورة تضمنت تدريب 50 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة عملى ونظرى بناء على خطة وزارة الزراعة بهدف أهمية ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة منها القضاء على احتمالات تلوث المحاصيل الزراعية و تأهيل وإعداد الشباب مطبق المبيدات وقال الدكتور محمد سلمى مسئول المحافظة لبرنامج مطبقى المبيدات البرنامج يساهم بقدر كبير فى تقليل كميات المبيدات التى تستورد أو تجهز محليا من خلال التوجيه وحسن الاستخدام بالإضافة إلى كبح ظاهرة غش وتهريب المبيدات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة حرة للشباب تحقق لهم مردود اقتصادى مناسب.

تولى التدريب فى دورة مطبقى المبيدات مجموعة متميزة من أساتذة المعاهد البحثية المختلفة، وفى نهاية التدريب ثم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين لمزاولة مهنة مطبق المبيدات، وذلك للتأكد من أن مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل لدية القدرة على تنفيذ التوصيات المعتمدة وكذلك ان يكون قادر على حماية نفسه وبيئته والمحيطين به من آية أضرار جانبية لإستخدام المبيدات ، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.



جانب من الدورة



تدريب 50 من الشباب



جانب من التدريب



التدريب على إستخدام المبيدات بشكل أمن