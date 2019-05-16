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ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

الخميس، 16 مايو 2019 01:07 م
ضبط 171 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية المبيدات المغشوشة التى تم ضبطها
كتب محمد أبو عوض
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استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى، تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط صاحب محل مبيدات وأسمدة زراعية، كائن بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، ومقيم بذات الدائرة.. لإدارته المحل بدون ترخيص، وبتفتيش المخزن الملحق به، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع بلغت حوالى (87 طن).

 

كما أسفرت عن ضبط صاحب محل مبيدات وأسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة أبوصوير، ومقيم بالتل الكبير، لإدارته المحل بدون ترخيص، وبتفتيش عدد 2 مخزن ملحقين به، عُثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومختلفة الأنواع بلغت حوالى (84 طن)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

7
جانب من المبيدات المغشوشة 

 

1
جانب من المبيدات المغشوشة 

 

2
جانب من المبيدات المغشوشة 

 

3
جانب من المبيدات المغشوشة 

 

5
جانب من المبيدات المغشوشة 

 

6
جانب من المبيدات المغشوشة 

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