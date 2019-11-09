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رئيس الطب الشرعى: جثة الطالبة شهد خالية من الإصابات الظاهرية أو آثار خنق

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:34 م
رئيس الطب الشرعى: جثة الطالبة شهد خالية من الإصابات الظاهرية أو آثار خنق الطالبة شهد - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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استكملت المعامل الطبية والكيماوية بمصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور أيمن حسان، تحليل العينات التى تم سحبها أمس الجمعة، من جثمان شهد أحمد الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، التى عثر على جثتها فى نهر النيل بمنطقة الوراق.

وانتهى الفحص الظاهرى، لجثمان شهد احمد حال وصولها إلى دار التشريح بمشرحة زينهم أمس إلى عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية على جسدها، ولا توجد آثار لخنق أو اعتداء أو أى شبهة تؤكد بأن الحادث به شبه جناية.

وقال الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعى، أن جثمان شهد وصل أمس إلى دار التشريح بناء على قرار من النيابة العامة وتم تصوير الجثمان فوتوغرافيا ومناظرة الجثة حيث ثبت بأنها بكامل ملابسها وبرفقتها متعلقاتها الشخصية، كما أنه لم يتم العثور على أى اصابات بجسدها.

وأوضح "حسان"، أن الأطباء الشرعيين قاموا بعملية التشريح لجثمان الطالبة شهد احمد وأخذ مجموعة عينات لإجراء التحاليل الفنية اللازمة، لبيان أسباب الوفاة وتوقيته.

من جانبه قامت المعامل الكيماوية بإجراء التحاليل الفنية للعينات التى تم أخذها من جثمان المتوفية، لبيان أسباب الوفاة وعما إذا كانت نتيجة أسباب مرضية أو سُمية أو كيماوية، بجانب ثبوت الوفاة نتيجة اسفكسا الغرق من عدمه.

وتظهر نتائج التحاليل الطبية والكيماوية خلال أسبوع من البدء فى تحليل العينات حيث من المقرر رسم سيناريو الواقعة وكيفية حدوث الوفاة وتاريخها لعرض التقرير النهائى على النيابة العامة.


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