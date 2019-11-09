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النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثمان "شهد أحمد" طالبة الصيدلة

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:36 ص
النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثمان "شهد أحمد" طالبة الصيدلة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بشمال الجيزة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج التقرير الخاص بتشريح جثمان "شهد أحمد" طالبة كلية الصيدلة، التى تم العثور على جثتها بنهر النيل فى الوراق؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وتحديد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى وفاتها.

وكانت النيابة العامة بشمال محافظة الجيزة أصدرت قرار بتشريح جثمان الطالبة "شهد احمد" عقب العثور على جثتها بنهر النيل فى الواراق، وانتشالها من قبل رجال الإنقاذ النهري.

وكانت الطالبة قد غادرت محافظة الإسماعيلية التى تقيم بها، ووصلت إلى الجيزة، حيث توجهت أعلى الطريق الدائري، وألقت بنفسها فى نهر النيل، وتم العثور على متعلقاتها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بنهر النيل، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، والتوصل لهويتها.

واستدعى رجال المباحث أسرة الفتاة الذين تعرفوا عليها، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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