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غرق فتاة العريش المتغيبة بالوراق.. الأب: تعانى وسواس قهرى

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:41 ص
غرق فتاة العريش المتغيبة بالوراق.. الأب: تعانى وسواس قهرى جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى واقعة إختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

وتبين قيام "أ.ك" "والد الفتاة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء) ، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة ، حيث أنها عقب خروجها من الجامعة في 6 نوفمبر الماضي  لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً ، وتم النشر عن الغائبة فى حينه ، وتحررعن ذلك المحضر اللازم.
 
ويوم 7 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل ، ولا يوجد أية إصابات ظاهرية بها ، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.
 
ويوم 8 نوفمبر حضر والد الفتاة وتعرف على الجثمان وقرر أنها ابنته "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية ، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.

 


غرق

غرق فتاة العريش

اختفاء فتاة العريش

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