غرق فتاة العريش المتغيبة بالوراق.. الأب: تعانى وسواس قهرى

وتبين قيام "أ.ك" " والد الفتاة " (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء) ، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة ، حيث أنها عقب خروجها من الجامعة في 6 نوفمبر الماضي لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً ، وتم النشر عن الغائبة فى حينه ، وتحررعن ذلك المحضر اللازم.

ويوم 7 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل ، ولا يوجد أية إصابات ظاهرية بها ، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

ويوم 8 نوفمبر حضر والد الفتاة وتعرف على الجثمان وقرر أنها ابنته "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية ، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.