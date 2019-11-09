أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال أسرة الطالبة شهد أحمد طالبة كلية الصيدلة والذى تم العثور على جثتها بنهر النيل فى الوراق، والذين لم يتهموا أحد بالتورط فى وفاتها، أو وجود شكوك لديهم بوجود شبهة جنائية حول وفاته.

وقالت أسرة الفتاة شهد احمد فى التحقيقات، إنها كانت تعانى من مرض نفسى خلال الفترة الأخيرة، وقبل اختفائها بفترة؛ إلا أنها لم تكن تتلقى علاج.

وأصدرت النيابة العامة بشمال محافظة الجيزة قرارا بتشريح جثمان الطالبة "شهد" عقب العثور على جثتها بنهر النيل فى الواراق، وانتشالها من قبل رجال الإنقاذ النهرى، وخاطبت مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح الجثمان؛ لاستكمال التحقيقات.

وكانت الطالبة قد غادرت محافظة الإسماعيلية التى تقيم بها، ووصلت إلى الجيزة، حيث توجهت أعلى الطريق الدائرى، وألقت بنفسها فى نهر النيل، وتم العثور على متعلقاتها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بنهر النيل، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، والتوصل لهويتها.

واستدعى رجال المباحث أسرة الفتاة الذين تعرفوا عليها، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.