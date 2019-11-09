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"جامعة بنها" تشكل لجنة لدراسة تأسيس أول شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:17 ص
"جامعة بنها" تشكل لجنة لدراسة تأسيس أول شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار اجتماع مجلس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق مجلس جامعة بنها فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على تشكيل لجنة لدراسة تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار.

 

وقال رئيس جامعة بنها، إن الشركة الجارى انشاؤها سوف تكون خاضعة لقانون الاستثمار الجديد باسم "شركة جامعة بنها لنقل التكنولوجيا والابتكار" فى مقر الجامعة بالعبور.

 

وأكد السعيد، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الهندسة بشبرا وعضوية عمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصنطاعى والهندسة ببنها والتجارة والفنون التطبيقية ومدير مركز الابتكار بالجامعة والمستشار القانونى لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء وتأسيس الشركة وأهميتها للجامعة والمجتمع فى نقل التكنولوجيا وريادة الاعمال والابتكار.

 

 

 


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