نصف مليون جنيه لدعم الأنشطة الطلابية بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

وافق مجلس جامعة بنها فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على دعم خطط وبرامج الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعى 2019/2020 بمبلغ 500 ألف جنيه.

وأكد الدكتور جمال السعيد، فى بيان أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المبادرات والأفكار والأنشطة الطلابية المختلفة داخل الكليات وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم للاستفادة من طاقات ومهارات طلابها.

وقال السعيد، إن الجامعة تقدم النصح والإرشاد للطلاب فقط دون أى تدخل فى الأنشطة فجميع المبادرات والأفكار يجب ان تكون نابعة من الطلاب أنفسهم.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة لا يتأخر فى اتخاذ أى قرارات الهدف منها مصلحة الطالب الذى هو محور العملية التعليمية.

وأشار المغربى، إلى حرص الجامعة على التواصل مع الطلاب وتقديم كافة أنواع الدعم لتنفيذ الأنشطة الطلابية والمشاركة فى المسابقات والفعاليات التى تنظمها الجامعات المصريه فى مجالات الاسر والمبادرات الطلابية والانشطة الثقافية والفنية والإجتماعية والرياضية والعلمية وأنشطة الجوالة والخدمات العامة.