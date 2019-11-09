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تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل تم ضبطه بحوزته 600 جرام حشيش فى المطرية

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:22 م
تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل تم ضبطه بحوزته 600 جرام حشيش فى المطرية مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة المرطية، بحبس تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل لحيازته 600 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً يفيد بضبط مسجل خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


المعمل الكميائي

تحديد مصير

مخدر الحشيش

قسم المطرية

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