تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 70 طربة حشيش بالإسكندرية

وكان قد تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر وبحوزتهما علي 70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.