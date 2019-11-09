تجديد حبس طالب كلية الآداب بجامعة بنها 15يوما علي ذمة التحقيقات لضبطة بحشيش مخدر

كتب فريق المحافظات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، حبس طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ب جامعة بنها ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطه بحشيش مخدر يروجه على زملائه بالجامعة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها ومقيم الشديه، بضبط أحد الطلاب بالجامعة وبحوزته حشيش مخدر أثناء ترويجه على زملائه بكافتيريا الكلية.

دلت تحريات المقدم طه حسين ، رئيس مباحث قسم ثان بنها، أن المتهم يدعي ح ل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها ،مقيم دائرة مركز قليوب، وأنه ضبط أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة، وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جرام، حال قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5677 جنح قسم شرطة ثان بنها لسنة 2019.