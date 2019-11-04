تفاصيل ضبط طالب بـ"آداب بنها" بـ"حشيش".. المتهم: بشترى القطعة بـ100 جنيه

القليوبية إبراهيم سالم - وفريق المحافظات

شهدت كلية الآداب جامعة بنها، واقعة ضبط طالب بالفرقة الرابعة بالكلية وبحوزته كمية من مخدر "الحشيش" بكافتيريا الكلية، من قبل احد افراد الأمن بالكلية، ليتم تحرير محضر بالواقعة بقسم بنها ثان، وإحالة الطالب للنيابة العامة للتحقيق بالواقعة، على الرغم من انها ليست الواقعة الأولى بالجامعة، حيث تم ضبط طالب أخر بواقعة سابقة بكلية الحقوق بحوزته مواد مخدرة وجارى التحقيق معه حاليا من قبل لجنة التحقيق بالكلية، وإحالته للجنة تحليل المخدرات بمستشفى بنها الجامعي.

تعود الواقعة وفقا لتصريحات الدكتورة عبير الرابط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أنه أثناء مرور أحد أفراد أمن الكلية، اشتبه بأحد الطلاب يدعى "حافظ ا ع" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها "قسم الاجتماع"، مقيم دائرة مركز قليوب، بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جراما، على الفور تم اصطحابه لمكتب عميد الكلية، التى بدورها تواصلت مع الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لإبلاغه بالواقعة.

وأكدت "الرباط" لـ "اليوم السابع"، أنه بعد عرض الواقعة على الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، تم التوجيه بسرعة إبلاغ قسم شرطة بنها ثان وتحرير محضر بالواقعة، وهو ما تم بالفعل فقد تواصلت "الرباط" مع مأمور قسم شرطة بنها ثان، وحضر ضباط القسم، واصطحبوا الطالب للتحقيق بالواقعة، إلى جانب مذكرة بالواقعة لمأمور قسم الشرطة وإرفاقها بمذكرة أمن الكلية التى اعدها من قبل لعميد الكلية.

ولفتت عميد كلية الآداب بجامعة بنها، إلى أن فرد الأمن ظل متواجد للاستماع لأقواله حتى 10 مساء أمس، وتم استقباله بترحاب من النيابة على موقفه، موضحة أنه لو كل مسؤول بمصر أبلغ عن الفساد الموجود بمؤسسته مثل تعاطى المخدرات أو خلافه فسيتم القضاء على تلك الظاهرة نهائيا، لكن كل مسؤول يخشى أن يظهر مقر عمله بسوء فى الإعلام.

وأوضحت "الرباط"، أن رئيس الجامعة أعلن تكريم فرد الأمن الذى قام بضبط الواقعة بمجلس الجامعة، لبث روح الإيجابية بين أفراد الأمن بالكليات المختلفة بالجامعة، مشيرة إلى أنها أصرت على نزول الطالب برفقة قوة الشرطة أمام الطلاب بالكلية كى يكون عبرة لغيره أو من تسول له نفسه بتكرار الواقعة بالكلية، إلى جانب منع التدخين داخل حرم الكلية.

ومن ناحيته قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة ضبط طالب بحوزته مواد مخدرة بكلية الآداب إلى مجلس التأديب للتحقيق معه فيما نسب إليه، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان شرطة بنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون داخل الجامعة.

فيما شدد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الانضباطية للطلاب الجامعة ومحاسبه أى طالب لا يلتزم باحترام الحرم الجامعى ويخالف التقاليد والقيم الجامعية.

وخلال تحقيقات البحث الجنائى بقسم شرطة ثان بنها، تبين أنه اعتاد على تعاطى مخدر الحشيش وبيعه على زملائه بالجامعة بنظام القطعة، حيث أنه يعرف تاجر مخدرات يقوم بشراء منه مخدر الحشيش ويتم تقطعيه وترويجه على زملائه نظير مبالغ مالية.

وأوضح المتهم، أن القطعة التى كانت بحوزته اشتراها من تاجر الجملة بمبلغ 500 جنيه، وتم تقطعيها إلى 10 قطع حتى يصل ثمنها بالربح إلى 1000جنيه، وأنه كان يروجها على كافتيريا الجامعة، مرددا أنه لم يتوقع أن تكون هذا نهايته ومستقبله يضيع.

ومن جانبها قررت نيابة قسم ثان بنها، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المتهم للمعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعى لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها ومقيم الشديه، بضبط أحد الطلاب بالجامعة وبحوزته حشيش مخدر أثناء ترويجه على زملائه بكافتيريا الكلية.

ودلت تحريات المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث قسم قان بنها، أن المتهم يدعى حافظ ا ع طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها ( قسم الاجتماع ) من دائرة مركز قليوب، وأنه ضبط أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة، وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جرام، حال قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5677 جنح قسم شرطة ثان بنها لسنة 2019.