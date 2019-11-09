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الأوقاف تعقد مقابلة لـ53 إماما لإختيار مرشحين للعمل بالمساجد الكبرى

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:11 م
الأوقاف تعقد مقابلة لـ53 إماما لإختيار مرشحين للعمل بالمساجد الكبرى مسجد الحسين
​كتب - إسماعيل رفعت

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تعقد وزارة الأوقاف، مقابلة للمتقدمين للعمل بالمساجد الكبرى بالقاهرة، صباح غد الأحد، الساعة العاشرة صباحًا للقاء هام جدًا بديوان عام الوزارة.

فيما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عزم الوزارة مواصلة العمل على رفع مستوى الدعاة وفتح آفاق جديدة للعمل تضمن للأئمة مواصلة البحث العلمى والتميز والاجتهاد فى ذلك.

وكشف جمعة، عن ترشيح الناجحين من الأئمة والواعظات فى برنامج إمام متخصص وإمام مثقف لإلقاء المحاضرات بالجامعات المصرية والأجنبية ومرافقة بعثة الحج وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا كل فى تخصصه وحسب مستوى تميزه.

أسماء المرشحين للعمل بالمساجد الكبرى

1.      احمد علي احمد محمد         الشرقية

2.      احمد محمد حسين ابراهيم مريم       الشرقية

3.      احمد محمد عبدالعال عبدالحميد        الشرقية

4.      احمد مشحوت محمد حسان   المنوفية

5.      احمد مفرح يوسف شعبان     الغربية

6.      السعيد محمد محمد الشال      كفر الشيخ

7.      السيد عاطف السيد عبد النبي خليل وحاصل على الدكتوراه المنوفية

8.      السيد فتحى مدكورحسانين     المنوفية

9.      ايمن هلال عبد العزيز الشويحى       الدقهلية

10.    إبراهيم عزت إبراهيم حسين  البحيرة

11.    إسلام محمد مسعود أحمد عطا         المنوفية

12.    أحمد إبراهيم سيد احمد مطر  الغربية

13.    أحمد سعد أحمد مرسي         بني سويف

14.    أحمد عصام الدين فرحات الموجي    الشرقية

15.    أحمد فوزي محمد الشاعر     الغربية

16.    أحمد فوقي إبراهيم البسيوني بشار    الدقهلية

17.    أسلام شعبان أحمد عبد الجواد          المنوفية

18.    بسمه عادل علي طه   الغربية

19.    ربيع أحمد أحمد عثمان         بني سويف

20.    سالم بيومى سالم محمود       الشرقية

21.    سامح محرزحسين الصارم    الغربية

22.    سعودي السيد عبدالوهاب يوسف      بني سويف

23.    سعيد محمود عبد الوهاب السيد        بني سويف

24.    صابر علي جاد سليمان        بني سويف

25.    صبحى حامد عبد الفتاح ابوزامل      كفر الشيخ

26.    طارق أحمد محمود إبراهيم   البحر الأحمر

27.    عادل محمد حسين محمد       بني سويف

28.    عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أبو بكر       أسيوط

29.    عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية

30.    عبدالقادر فتحي عبد القادر ابو قرع  الغربية

31.    عبدالله حسان محمد اسماعيل قلقيلة   البحيرة

32.    عبدالله صالح عبدالله عطية    الغربية

33.    عبدالله محمد مصطفى محمد  الدقهلية

34.    عبدالوهاب عادل عبدالوهاب رزق   الدقهلية

35.    عصام إبراهيم سيد احمد مصطفى    الغربية

36.    عليو حامد احمد عثمان         سوهاج

37.    عيد احمد زحلان حسب الله   قنا

38.    لطفى فتحى لطفى محمود      الدقهلية

39.    محمد أحمد محمد الشاعر      كفر الشيخ

40.    محمد أحمد مصطفى أحمد    البحيرة

41.    محمد جلال محمد سليمان     المنوفية

42.    محمد رمضان جابر خليل     أسيوط

43.    محمد سمير ابراهيم مصطفي الشرقية

44.    محمد سيد محمد إبراهيم        قنا

45.    محمد عبد المجيد عبد الرحمن عوده بني سويف

46.    محمد فكيه السيد سهيل         كفر الشيخ

47.    محمد منصور محمد هبالة     البحيرة

48.    محمود احمد عبدالنبي محمد  الشرقية

49.    محمود ثروت عبدالعظيم أحمد         الشرقية

50.    محمود محمد مرسي الدغمان المنوفية

51.    محمودصادق حرزالله عبد القوى      بني سويف

52.    مسعد سيد عبد الوهاب روبي بني سويف

53.    مصطفي. عبدالسلام السيد السيد       الدقهلية

 


وزارة الأوقاف

الأئمة والواعظات

بعثة الحج

المساجد الكبرى

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