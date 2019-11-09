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الأوقاف: أولى جلسات الحوار التحضرى لمؤتمر "الشأن العام" الخميس المقبل

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 ص
الأوقاف: أولى جلسات الحوار التحضرى لمؤتمر "الشأن العام" الخميس المقبل وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني التحضرية لمؤتمر "الشأن العام"  الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدا أن الانعقاد الأول سيكون الخميس المقبل، تحت عنوان : ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام بحضور نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.

فيما التقى اليوم الجمعة وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، 60 طالبا وافدا من 11 دولة أفريقية وأسيوية من الطلاب المسجلين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وذلك بحضور فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

و أكد على أن هذه الحملة تستهدف الوصول بصوت الإسلام الوسطي المستنير لكل الدنيا بكل لغات العالم، وأهدى جميع الوافدين المشاركين كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، ليكون زادا لهم في كيفية قراءة السنة النبوية قراءة واعية ، وستدور المحاضرات العلمية حول حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته وبعد بعثته باعتبارها أنموذجًا راقيًا في جميع الجوانب الأخلاقية والإنسانية ، إضافة إلى جولات ترفيهية وتثقيفية بمدينة الإسكندرية يومي السبت والأحد.

 

 

 


وزاره الاوقاف

مؤتمر الشأن العام

جلسات الحوار الوطني

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