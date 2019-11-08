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ضبط عاطلين قبل ترويجهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:54 ص
ضبط عاطلين قبل ترويجهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه فى 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر، ومبلغ مالى.

اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

هيروين امبابة

امن الجيزة

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