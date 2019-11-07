ضبط عاطل لحيازته 11 تذكرة هيروين بمشتول السوق بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، القبض على عاطل مقيم قرية المنير، لحيازته 11 تذكرة من مخدر الهيروين، وتمت إحالته لنيابة مشتول السوق التي قررت برئاسة أحمد هشام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب أحمد بنديري، رئيس مباحث مشتول السوق، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط" مرسي ع م" عاطل مقيم المنير بحوزته سلاح و11 لفافة من مخدر الهيروين، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.