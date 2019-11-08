صور.. اعترافات عصابة "سمبل" المتهمة بخطف رجل أعمال فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أدلى المتهمون بخطف رجل الأعمال والمقاول أشرف النادى صاحب شركة مقاولات من على إحدى المقاهى الشعبية بشارع الثلاثينى بدائرة قسم ثان الإسماعيلية باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق والنيابة العامة.

واعترف أفراد التشكيل والذى يضم 16 متهمًا من بينهم أمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية، بأن لهم صديق يدعى "سمبل" قام باستدعائهم من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية لتنفيذ عملية خطف لأحد الأشخاص والحصول من العملية على ملايين الجنيهات.

وأمام النيابة العامة اعترف أحد المتهمين بأن جاءهم اتصال من صديق لهم يدعى "سمبل"، وطلب من أحد أفراد التشكيل الذى يقيم بالمطرية دقهلية ويعمل سائقا باستئجار سيارة كبيرة وحديثة لعمل "مصلحة" بها، وأضاف المتهم أنه بالفعل قام باستئجار سيارة وتقابل مع "سمبل" على مدخل محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن سمبل دخل السيارة ووضع فيها أسلحة نارية وطلب منه مقابلته فى الإسماعيلية.

وقال متهم آخر مقيم ببورسعيد، إن "سمبل" اتصل عليه وطلب منه مقابلته لتنفيذ عملية خطف فى الإسماعيلية وبالفعل تقابل معه فى إحدى الشقق بالإسماعيلية.

وأضاف أحد المتهمين أن "سمبل" اتصل عليه، ووصف له عنوان الشقة وعندما حضر للشقة وجد عددا كبيرا من الاشخاص وبحوزتهم اسلحة كثيرة ولم يكن يعلم أن هناك عملية خطف وعندما اعترض على العملية هددوه بالقتل.

وقال أمين الشرطة المفصول والمتهم ضمن أفراد التشكيل إنه تلقى اتصالا من أحد المتهمين ويدعى "محمود.ف" الذى تربطه به علاقة صداقة قديمة بأنه طلب منه إبلاغه بأى تحركات امنية نظرا لعمله فى شرطة النجدة لأنه سوف يقوم بعملية خطف فى الإسماعيلية.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم امام جهات التحقيق بانهم اعدوا سيارتين وعدد من الاسلحة النارية لخطف رجل الاعمال اشرف النادى من على احد المقاهى التى يجلس عليها بصفة مستمرة.

وأشاروا إلى أنهم قاموا بمراقبة القهوة وأعدوا العدة لتنفيذ الجريمة ودخلوا على المجنى عليه المقهى مستقلين سيارتين إحداهما سيارة ملاكى والاخرى سيارة ربع نقل، وقاموا بتنفيذ المهمة وخطف رجل الأعمال وبعد خطفه تم وضعه داخل السيارة الملاكى، مضيفين أنهم عصبوا عينيه وتوجهت السيارة الملاكى إلى بحيرة المنزلة بمنطقة تابعة لمركز المطرية دقهلية وتم إخفاؤه فى إحدى المزارع داخل البحيرة بينما ذهبت السيارة الأخرى الربع نقل إلى محافظة بورسعيد والتى كان يستقلها بعض المتهمين وتم إخفاء السيارتين عقب ارتكاب الواقعة، متابعين: "فوجئنا بالأجهزة الأمنية تكشف أمرنا والقبض علينا وضبط السيارات والأسلحة التى استخدمناها فى تنفيذ الجريمة".

وعقب الاستماع إلى أقوال المتهمين قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت إلى 15 يوما أخرى واستدعاء المجنى عليه لسماع أقواله.

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية مفاده قيام مجموعة مسلحة تضم 6 أشخاص يستقلون سيارتين بخطف رجل الأعمال والمقاول اشرف النادى 38 عاما صاحب شركة مقاولات من على أحد المقاهى الشعبية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وفروا هاربين.

و تم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام الذى قرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية ضم العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالاشتراك مع ضباط الأمن العام.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 16 شخصا لهم معلومات بينهم آمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما توصلت التحريات إلى قيامهم باحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف وبحوزتهم (4 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة"- 208 طلقة مختلفة الأعيرة - 10 خزن آلية - 4 خزن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات).



رجل الاعمال اشرف النادى

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة



3-متهمين-ضمن-التشكيل-بحوزتهم-اسلحة



احد-المتهمين-بحوزته-سلاح



السيارات-المستخدمة-فى-الواقعة