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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:56 م
خالد صلاح
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روسيا تبدأ تطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى للرد على واشنطن

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:16 م
روسيا تبدأ تطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى للرد على واشنطن صواريخ روسية -أرشيفية
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده ستبدأ تطوير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كرد فعل على إجراءات واشنطن في هذا المجال.

وأضاف لافروف - في تصريح صحفى، اليوم الجمعة - " بما أن الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، فإننا، كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، سنتصرف بشكل مماثل".. مشيرا إلى أن روسيا قررت عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الأماكن، التي لا تنشر فيها الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ ، وذلك بهدف الحفاظ على فرص دعم التنبؤ في المجال الصاروخي.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت انسحابها من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب واشنطن موسكو بالتخلص من صاروخ "9إم729 "، الذي لا يتوافق مداه مع المعاهدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في يوليو الماضي مرسوما بتعليق التزام روسيا بهذه المعاهدة، محملا واشنطن المسئولية الكاملة حيال النتائج المترتبة على انسحابها، وتحظر هذه المعاهدة الصواريخ، التي يتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر.


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