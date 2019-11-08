تقرير أممى: 60 ألف مهاجر بدون مرافق فى إيطاليا بعدما تعدوا سن الـ18 عاماً

أ ش أ

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن نحوالى 60 ألفاً من المهاجرين، الذين وصلوا إلى الأراضى الإيطالية خلال السنوات القليلة الأخيرة كقُصّر بدون مرافق لهم آنذاك يحتاجون الآن إلى دعم من الجهات المختلفة بعدما بلغوا من العمر 18 عاماً أو أكثر.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن وكالات الأمم المتحدة المعنية قدمت اليوم تقريراً فى العاصمة الإيطالية روما جاء فيه أن أكثر من 70 ألف قاصر بدون مرافق وصل إلى إيطاليا خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 وكان أغلبهم قد تم إنقاذهم فى البحر من قوارب تابعة لمهربى بشر متمركزين فى ليبيا.



وأشارت الشبكة إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين تراوحت أعمارهم آنذاك بين 15 إلى 17 عاماً وهم الآن أصبحوا بالغين وبحاجة إلى دعم من الحكومة الإيطالية.



وحذّر التقرير من أن عدم توافر وسائل الحماية لهم سيعرضهم لمخاطر كثيرة.