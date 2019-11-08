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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:59 م
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شرطة البوسنة تعثر على 17 مهاجرا داخل شاحنة جنوب غربى البلاد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:37 م
شرطة البوسنة تعثر على 17 مهاجرا داخل شاحنة جنوب غربى البلاد شرطة البوسنة -أرشيفية
أ.ش.أ

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عثرت شرطة البوسنة على 17 مهاجرًا داخل شاحنة، وألقت القبض على شخصين من مهربى الأفراد بالقرب من حدود البلاد مع كرواتيا.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إنهم أوقفوا الشاحنة أمس ، الخميس، بالقرب من بلدة يوبوسكى الواقعة جنوب غربي البلاد، حيث عثروا على المهاجرين الذين أوضحوا أنهم من العراق وسوريا وليس لديهم وثائق.

وأضافت الشرطة أن سائق الشاحنة وشخص آخر، كان في سيارة منفصلة، يواجهان اتهامات تتعلق بتهريب أشخاص وأنهما مواطنان بوسنيان، كما أن أحدهما يحمل أيضًا الجنسية الكرواتية.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن آلاف المهاجرين تتقطع بهم السبل في البوسنة باحثين عن طرق للعبور إلى الدولة المجاورة والعضوة بالاتحاد الأوروبي كرواتيا، وأن عادة ما يفر المهاجرين من الحروب والفقر التي تشهدها بلادهم حيث يسعون للوصول إلى أوروبا الغربية من خلال البلقان.


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