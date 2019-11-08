سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع أسهم أوروبا بفعل ضبابية بشأن التجارة بين أمريكا والصين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:05 م
تراجع أسهم أوروبا بفعل ضبابية بشأن التجارة بين أمريكا والصين بورصة - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، لتوقف ارتفاعا استمر أسبوعا بعد إشارات متباينة بشان التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسببت فى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن ما إذا كان الطرفان يقتربان فى الواقع من توقيع اتفاق.
 
وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 %، لكنه ما زال متجها صوب إنهاء الأسبوع الخامس على التوالى على ارتفاع.
 
وقادت أسهم شركات التعدين المتضررة من فرض الرسوم الجمركية، وهى من بين القطاعات الأكثر انكشافا على الصراع التجارى وتداعياته على النمو العالمي، الخسائر مع انخفاض مؤشرها 1.3%، وحققت القطاعات الدفاعية بما فى ذلك الاتصالات والمرافق مكاسب محدودة.
 
ورحبت أسواق الأسهم العالمية أمس الخميس بأنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع إحداهما الأخرى فى اتفاق المرحلة واحد التجاري.
 
لكن الآمال فترت، بعد أن ذكرت رويترز أن الخطة تواجه رفضا داخليا فى البيت الأبيض.
 
 

الاسهم الاوروبية

اسهم اوروبا

الحرب التجارية

شركات التعدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة