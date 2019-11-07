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أسهم أوروبا عند أعلى مستوى فى 4 أشهر بفضل تفاؤل التجارة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:41 ص
أسهم أوروبا عند أعلى مستوى فى 4 أشهر بفضل تفاؤل التجارة ارتفاع أسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر اليوم الخميس بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على إلغاء رسوم جمركية قائمة على مراحل مما يعزز موجة صعود مستمرة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن وبكين يتعين أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم الجمركية القائمة على سلع بعضهما البعض من أجل الوصول إلى "المرحلة واحد" من اتفاق التجارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بينما حقق المؤشر داكس الألماني، الزاخر بشركات التصدير، أداء أفضل من سائر السوق بوجه عام وارتفع 0.7 بالمئة.

وكان قطاعا صناعة السيارات والتعدين ضمن الأعلى ارتفاعا في القطاعات الأوروبية الفرعية بينما تراجعت قطاعات مثل الاتصالات والمرافق مما يشير إلى ارتفاع الشهية للمخاطرة.

وزاد سهم سيمنس الألمانية 3.4 بالمئة وكان أكبر عامل تعزيز للمؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت الشركة الصناعية أن نتائجها في الربع الرابع فاقت التوقعات.

 


الأسهم الأوروبية

الصين

امريكا

رسوم جمركية

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