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النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى البساتين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:57 م
النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى البساتين حريق - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق، شب اليوم الجمعة فى شقة لبيان سبب ال

حريق

،كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

 تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى البساتين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد. 

 

 
 
 
 

 


حريق شقة فى البساتين

اسباب حريق الشقق

الحماية المدنية

قسم البساتين

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