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المجلس الإسلامى التشادى: السيسى يحافظ على مقدرات الأمة من الجماعات المتطرفة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:20 م
المجلس الإسلامى التشادى: السيسى يحافظ على مقدرات الأمة من الجماعات المتطرفة الشيخ محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد
كتب - إسماعيل رفعت

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أبرزت وزارة الأوقاف المصرية تصريحات الشيخ محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد، بشأن مصر، والتى أكد فيها أن الرئيس السيسى حافظ على مقدرات الأمة الإسلامية فى مواجهة زحف جماعات العنف المسلح، مضيفا أن الجماعات المتطرفة عاثت فى الأرض فسادًا، وقتلت الأبرياء، وشردت الآمنين بسبب الجهل، وكل ما فعلوه مبنى على الجهل وسوء التصور لما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - رسول الإنسانية والمحبة والسلام.

 

وقال خاطر عيسى: "إننا عندما نحظى بقيادة رشيدة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي فهذا يدل على أننا على الطريق الصحيح، وأن الرئيس أخلص نيته لحماية الأمة والتصدى بحزم للأفكار المتطرفة التى اجتاحت العالم واكتوى العالم بنيرانها"، مشيرًا إلى أن تكريمه فى مصر يعد ميلادًا جديدًا يعطى الشعور بأن الأمة بحاجة إلى قيادات تهتم بحماية مقدراتها، وعندما يتم تكريمنا كعلماء ومفكرين من هؤلاء القادة فهذا يدل على أننا على الطريق الصحيح، وعلينا أن نضاعف الجهد من أجل الالتفاف حول قادتنا السياسيين؛ من أجل حماية الأمة من تلك الأفكار المدمرة والتي تأتي باسم الدين.

 

وثمن خاطر عيسى دور وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة، حيث تقوم بعمل كبير من أجل حماية الأمة من الأفكار المتطرفة، كما أن لها دورًا كبيرًا من ناحية الكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة، مؤكدا أن المولد النبوي الشريف هو عبارة عن ميلاد للأمة من جديد بعد أن اجتاحتها الجاهلية المظلمة، وقد بعث الله -عز وجل- نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- فأنقذ الأمة وأخرجها من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد، وردها من حالة التوحش إلى حالة الإنسانية.


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد

وزارة الأوقاف

الرئيس السيسى

تجديد الخطاب الديني

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