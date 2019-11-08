أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية بحملة "هذا هو الإسلام"

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية إلى مساجد محرم بك بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة.

وتحدثت القافلة ضمن حملة "هذا هو الإسلام" تحت عنوان "صور مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم" واكد علماء الأوقاف أن الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس ".

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك ضمن الخطة الدعوية التى تقوم بها مديرية الأوقاف بالإسكندرية خلال احتفالات المولد النبوى الشريف.