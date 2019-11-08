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القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:58 م
القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء  فى حملة أمنية.

وكان اللواء جمال غزالى  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ث.ح"32 عام بدون عمل مقيم ابوسلطان دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "كريم.م.أ"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "اسلام.ع.ج"30 عام عاطل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "امير.م.ال"29 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "احمد.م.س"20 عام عاطل مقيم عين غصين بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "طارق.ف.م"23 عام عاطل مقيم ابوخروع بحوزته سلاح ابيض "سكين" والمتهم "محمد.ب.ع"38 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "حسام الدين.ح.م"27 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "محمد.ال.م"21 عام عاطل مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "عبدالرحمن.ص.خ"22 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "عبدالغفار.ع.م"22 عام عاطل مقيم فاقوس شرقية بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "احمد.ح.م"39 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواة"، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق .

 

 


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اسلحة بيضاء

سكين

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