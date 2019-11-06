المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة سلاح نارى وإصابة موظف فى المرج

كتب ـ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء واخر نارى، والتعدى وإصابة موظف، فى المرج.

وكانت النيابة أسندت لكل من، "فتحي.م" مسجل خطر، و"حميد.ج" عاطل، تهمة التعدى على "أسامة. ا" موظف باستخدام مطواة وتهديده بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وأحدثا به عدة إصابات بالغة طبقًا للتقرير الطبي.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة نتج عنها إصابة موظف، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات علي أولوية الجلوس على مقعد فى المقهى، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى احالتهم إلى محكمة الجنايات، التي قضت عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات.