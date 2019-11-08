القبض على عاطل بحوزته 16 قطعة حشيش قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل بحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن محمد ومحمود رمضان معاونى المباحث، من ضبط "هـ.غ.ح" 35 عاما بحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.